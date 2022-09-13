Домашнее задание — гимн России: Как в Мариуполе учат первоклассников

Учебник в оккупированном Мариуполе. Фото: Петра Андрющенко

В захваченном российскими войсками Мариуполе в школах первоклассникам рассказывают, что город «является частью России». Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Домашнее задание — выучить гимн России. Что сразу бросается в глаза — учебники. Из российского учебника дети могут узнать, что... украинцев в России нет. Особенно талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы — придуманная нация», — отметил Андрющенко.

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