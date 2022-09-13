В МВФ пообещали, что Украина получит деньги в срок до месяца

Неформальный совет директоров Международного валютного фонда МВФ 12 сентября открыл возможность для получения Украиной очередных средств в рамках инструмента быстрого финансирования (RFI). Об этом сообщил замисполнительного директора МВФ Владислав Рашкован, передает «Интерфакс-Украина».



Рашкован выразил уверенность, что будут средства от Фонда Украине и по другим программам.



По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева обсудили перспективы финансового сотрудничества во вторник.



Рашкован напомнил, что МВФ 9 марта утвердил запрос Украины о чрезвычайном финансировании на 1,4 млрд долларов в рамках RFI и на следующий день перечислил эти деньги стране.