У МВФ пообіцяли, що Україна отримає гроші у строк до місяця

Неформальна рада директорів Міжнародного валютного фонду МВФ 12 вересня відкрила можливість для отримання Україною чергових коштів у рамках інструменту швидкого фінансування (RFI). Про це повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован, передає «Інтерфакс-Україна».



Рашкован висловив упевненість, що будуть кошти від Фонду України та інших програм.



За його словами, президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва обговорили перспективи фінансової співпраці у вівторок.



Рашкован нагадав, що МВФ 9 березня затвердив запит України щодо надзвичайного фінансування на 1,4 млрд доларів у рамках RFI і наступного дня перерахував ці гроші країні.