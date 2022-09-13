В Генштабе сообщили о ситуации на фронте и мародерстве оккупантов

Силы обороны успешно отразили атаки российской армии в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безыменное и Новогригорьевка. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Отмечается, что от российских авиационных и ракетных ударов, огня из РСЗО пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Веселая Долина, Зайцево, Нью-Йорк и ряда других.
«В течение суток враг нанес два ракетных, восемь авиационных ударов и провел 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины», — рассказали в Генштабе.
Там добавили, что оккупанты обстреливали украинскую инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии:
«Российские оккупационные войска продолжают мародерство. Так, на участке трассы Старобельск — Луганск, в направлении Луганска, отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем — российские военные», — проинформировали в Генштабе.
Также отмечается, что похожая тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины. В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.
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