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В Генштабе сообщили о ситуации на фронте и мародерстве оккупантов

13 сентября 2022, 19:16

В Генштабе сообщили о ситуации на фронте и мародерстве оккупантов

Силы обороны успешно отразили атаки российской армии в районах населенных пунктов Зайцево, Отрадовка, Бахмут, Бахмутское, Веселая Долина, Авдеевка, Безыменное и Новогригорьевка. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что от российских авиационных и ракетных ударов, огня из РСЗО пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Белогоровка, Николаевка, Веселая Долина, Зайцево, Нью-Йорк и ряда других.

«В течение суток враг нанес два ракетных, восемь авиационных ударов и провел 13 обстрелов из систем реактивной артиллерии по объектам на территории Украины», — рассказали в Генштабе.

Там добавили, что оккупанты обстреливали украинскую инфраструктуру из танков, минометов и артиллерии:

  • на Северском направлении — в районах населенных пунктов Михальчина Слобода, Гай Черниговской области и Харьковка, Толстодубово, Гудово, Атинское и Стукаловка Сумской области;
  • на Харьковском направлении — у Казачей Лопани, Барановки, Купянска;
  • на Краматорском направлении — у Яремовки, Маяков, Пришиба, Белогоровки, Славянска, Краматорска, Старого Каравана, Стародубовки, Спорного, Верхнекаменского, Раздолевки, Григоровки и Закотного;
  • на Бахмутском направлении — у Сухой Балки, Николаевки Второй, Зайцево, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Яковлевки и Выемки;
  • на Авдеевском направлении — в районах Авдеевки, Орловки, Ласточкино, Красногоровки, Опытного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Новомихайловки;
  • на Новопавловском направлении — в районах Угледара, Пречистовки, Новоукраинки и Времовки;
  • на Запорожском направлении — в районах Каменского, Орехова, Белогорья, Темировки, Новополья и других;
  • на Южнобужском направлении — в районах более чем 25 населенных пунктов. Кроме того, противник усиленно вел воздушную разведку БПЛА, совершив около 70 вылетов.

«Российские оккупационные войска продолжают мародерство. Так, на участке трассы Старобельск — Луганск, в направлении Луганска, отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем — российские военные», — проинформировали в Генштабе.

Также отмечается, что похожая тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины. В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.

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