У Генштабі повідомили про ситуацію на фронті та мародерство окупантів

Сили оборони успішно відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що від російських авіаційних та ракетних ударів, вогню з РСЗВ постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк тощо.
«Протягом доби ворог завдав два ракетні, вісім авіаційних ударів та провів 13 обстрілів з систем реактивної артилерії по об'єктах на території України», — розповіли у Генштабі.
Там додали, що окупанти обстрілювали українську інфраструктуру з танків, мінометів та артилерії:
«Російські окупаційні війська продовжують мародерство. Так, на ділянці траси Старобільськ — Луганськ, у напрямку Луганська, відмічено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно з державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом — російські військові», — поінформували у Генштабі.
Також наголошується, що схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України. У місті Пологи в Запорізькій області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених будинків.
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