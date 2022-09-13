У Генштабі повідомили про ситуацію на фронті та мародерство окупантів

Сили оборони успішно відбили атаки російської армії в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Авдіївка, Безіменне та Новогригорівка. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.



Зазначається, що від російських авіаційних та ракетних ударів, вогню з РСЗВ постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Весела Долина, Зайцеве, Нью-Йорк тощо.



«Протягом доби ворог завдав два ракетні, вісім авіаційних ударів та провів 13 обстрілів з систем реактивної артилерії по об'єктах на території України», — розповіли у Генштабі.



Там додали, що окупанти обстрілювали українську інфраструктуру з танків, мінометів та артилерії:

на Сіверському напрямку — в районах населених пунктів Михальчина Слобода, Гай Чернігівської області та Харківка, Товстодубове, Гудове, Атинське та Стукалівка Сумської області;

на Харківському напрямку — у Козачої Лопані, Баранівки, Куп'янська;

на Краматорському напрямку — у Яремівки, Маяків, Пришиба, Білогорівки, Слов'янська, Краматорська, Старого Каравана, Стародубівки, Спірного, Верхньокам'янського, Роздолівки, Григорівки та Закотного;

на Бахмутському напрямку — біля Сухої Балки, Миколаївки Другої, Зайцева, Соледара, Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки та Виїмки;

на Авдіївському напрямку — в районах Авдіївки, Орлівки, Ластівчиного, Красногорівки, Опитного, Водяного, Первомайського, Мар'їнки та Новомихайлівки;

на Новопавлівському напрямку — в районах Вугледару, Пречистівки, Новоукраїнки та Времівки;

на Запорізькому напрямку — у районах Кам'янського, Оріхова, Білогір'я, Темирівки, Новопілля та інших;

на Південнобузькому напрямку — у районах понад 25 населених пунктів. Крім того, противник посилено вів повітряну розвідку БПЛА, здійснивши близько 70 вильотів.

«Російські окупаційні війська продовжують мародерство. Так, на ділянці траси Старобільськ — Луганськ, у напрямку Луганська, відмічено близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно з державними номерними знаками Харківської області. Більшість транспортних засобів із причепами, завантаженими награбованим майном, за кермом — російські військові», — поінформували у Генштабі.



Також наголошується, що схожа тенденція спостерігається у населених пунктах тимчасово захоплених територій на півдні України. У місті Пологи в Запорізькій області російські окупанти виламують ворота приватних гаражів, забирають у місцевих жителів автомобілі. У Новій Каховці Херсонської області загарбники масово почали вивозити меблі та побутову техніку з тимчасово залишених будинків.

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