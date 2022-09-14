ВСУ взяли всю территорию Херсонской области под огневой контроль

Украинские военные установили огневой контроль почти над всей территорией временно оккупированной Херсонской области. Об этом в эфире телемарафона заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



«Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, нужно закрепиться в освобожденных населенных пунктах», - сказала она.

По ее словам, военная операция ВСУ на юге проходит без информационной открытости, поскольку из-за ландшафта региона возрастает угроза обстрелов для военных и населения.

«Очень много территорий заминировано, мы не можем оглашать все наши успехи, но мы продвигаемся и тесним россиян», - рассказала Гуменюк.