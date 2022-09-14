ЗСУ взяли всю територію Херсонської області під вогневий контроль

14 вересня 2022, 14:57

ЗСУ взяли всю територію Херсонської області під вогневий контроль

Українські військові встановили вогневий контроль майже над усією територією тимчасово окупованої Херсонської області. Про це в ефірі телемарафону заявила голова Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Майже над усією територією Херсонської області тримається наш вогневий контроль, ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки що рано, потрібно закріпитися у звільнених населених пунктах», - сказала вона.

За її словами, військова операція ЗСУ на півдні відбувається без інформаційної відкритості, оскільки через ландшафт регіону зростає загроза обстрілів для військових та населення.

"Дуже багато територій заміновано, ми не можемо оголошувати всі наші успіхи, але ми просуваємося і тісним росіян", - розповіла Гуменюк.

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