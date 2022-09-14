Шмыгаль анонсировал эвакуацию зимой, если нельзя будет быстро восстановить инфраструктуру

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что в случае невозможности восстановить разрушенную критическую инфраструктуру в короткие сроки в зимний период людей будут эвакуировать. Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы не исключаем, если враг будет коварно и террористически продолжать разбивать нашу инфраструктуру и города будут оставаться без тепла и света, когда на улице будет мороз, то, конечно, мы будем применять такой элемент как эвакуация людей в случае невозможности восстановить инфраструктуру на протяжении короткого периода, сутки-двое суток максимум», - сказал он.



Премьер подчеркнул, что власти, в частности, областные администрации, готовы к такому сценарию и разработали соответствующие планы.