Шмигаль анонсував евакуацію взимку, якщо не можна буде швидко відновити інфраструктуру

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що у разі неможливості відновити зруйновану критичну інфраструктуру у короткий термін у зимовий період людей евакуюватимуть. Про це він сказав на прес-конференції в середу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



«Ми не виключаємо, якщо ворог підступно і терористично продовжуватиме розбивати нашу інфраструктуру і міста залишатимуться без тепла та світла, коли на вулиці буде мороз, то, звичайно, ми застосовуватимемо такий елемент як евакуація людей у разі неможливості відновити інфраструктуру протягом короткого часу. періоду, добу-дві доби максимум», - сказав він.



Прем'єр підкреслив, що влада, зокрема, обласні адміністрації, готова до такого сценарію і розробила відповідні плани.