Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Шмыгаль рассказал о фортификациях на деоккупированных территориях для защиты от повторного захвата

14 сентября 2022, 16:33

Шмыгаль рассказал о фортификациях на деоккупированных территориях для защиты от повторного захвата

На деоккупированных территориях создаются фортификационные сооружения для защититы от повторного захвата. Об этом расссказал на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

Несмотря на то, что на этих территориях и существуют какие-то оборонительные сооружения, но власти делают их «более правильными и капитальными».

Украинские силы освободили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября, сообщают американские аналитики, подсчитали в Институте изучения войны

Еще по теме

Прочее
фортификационные сооружения деоккупация
Люди
Денис Шмыгаль

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:23
Штрафы и аресты за украинские песни: Оккупанты в Крыму «судили» участников и организаторов свадьбы
14:01
Оккупанты вернулись в недавно ими оставленную Кременную — Гайдай
13:02
В Мариуполе огнем оккупантов поврежден мурал «Переселенец»
12:05
В оккупированном Дебальцево под обстрел попала метеостанция
11:53
«ДНР»: Эвакуированы школы в нескольких городах из-за угрозы взрывов
11:20
В «ДНР» заявили о ранении воспитательницы в Докучаевске
10:58
Бунт мобилизованных «ЛНР» в Луганске: Приехавшим «спецслужбам» перевернули авто
09:43
«ДНР» заявила о перебоях с мобильным интернетом
09:40
В «ЛНР» заявили о гибели подростка и ранении пятерых человека из-за обстрела
08:14
«ДНР»: В Горловке снаряд попал в пятиэтажку, четверо погибших
23:57
Контрнаступление ВСУ продолжается — главное за день ►
23:45
Крымчанам угрожают уголовными делами за украинские песни — Крым сегодня ►
23:20
«Сальдо не был в коме, он проворовался»: РосСМИ о «главе» Херсонщины
22:53
Ситуация в Донецке: Куда пропал бензин и пойдут ли ВСУ на окружение
18:07
Домашнее задание — гимн России: Как в Мариуполе учат первоклассников
все новости
17:18
Кривой Рог – под обстрелом российской армии
16:56
В правительстве озвучили прогноз относительно дефицита бюджета на 2023 год
16:48
В Генштабе рассказали о подготовке украинских военных в Великобритании
16:33
Шмыгаль рассказал о фортификациях на деоккупированных территориях для защиты от повторного захвата
16:23
Штрафы и аресты за украинские песни: Оккупанты в Крыму «судили» участников и организаторов свадьбы
16:03
В Донецкой области из-за боев обесточена Карловская фильтровальная станция
15:51
У оккупантов в Черном море 36 крылатых ракет «Калибр», — Силы обороны юга
15:49
Шмыгаль анонсировал эвакуацию зимой, если нельзя будет быстро восстановить инфраструктуру
15:19
Энергетики рассказали, где в Донецкой области удалось вернуть свет
15:03
За 1,5 месяца 3,1 млн тонн агропродукции экспортировано из портов Украины
14:58
Почему некоторые люди возвращаются в Славянск, пояснил мэр
14:57
ВСУ взяли всю территорию Херсонской области под огневой контроль
14:28
В Кремле украинский проект гарантий безопасности назвали угрозой для РФ
14:22
Европейский Союз отменяет платный роуминг для Украины
14:01
Оккупанты вернулись в недавно ими оставленную Кременную — Гайдай
все новости
ВИДЕО
Бунт мобилизованных «ЛНР» в Луганске: Приехавшим «спецслужбам» перевернули авто
14 сентября, 10:58
Контрнаступление ВСУ продолжается — главное за день ►
13 сентября, 23:57
Крымчанам угрожают уголовными делами за украинские песни — Крым сегодня ►
13 сентября, 23:45

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты