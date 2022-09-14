Шмыгаль рассказал о фортификациях на деоккупированных территориях для защиты от повторного захвата

На деоккупированных территориях создаются фортификационные сооружения для защититы от повторного захвата. Об этом расссказал на пресс-конференции премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».



Несмотря на то, что на этих территориях и существуют какие-то оборонительные сооружения, но власти делают их «более правильными и капитальными».



Украинские силы освободили более 3000 квадратных километров территории за последние пять дней с 6 сентября, сообщают американские аналитики, подсчитали в Институте изучения войны