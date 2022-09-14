Шмигаль розповів про фортифікації на деокупованих територіях для захисту від повторного захоплення

На деокупованих територіях створюються фортифікаційні споруди для захисту від повторного захоплення. Про це розповів на прес-конференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



Незважаючи на те, що на цих територіях і існують якісь оборонні споруди, але влада робить їх «правильнішими і капітальнішими».



Українські сили звільнили понад 3000 квадратних кілометрів території за останні п'ять днів із 6 вересня, повідомляють американські аналітики, підрахували в Інституті вивчення війни.