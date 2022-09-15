Переселенцам из Крыма и Севастополя упростят оформление украинских пенсий

Переселенцам из оккупированных Крыма и Севастополя упростят оформление украинских пенсий. Об этом сообщает Минреинтеграции.



В ведомстве отметили, что на горячие линии продолжают поступать обращения от внутренне перемещенных лиц, которые переехали на подконтрольную украинским властям территорию из оккупированных Крым и Севастополя. Люди обращаются относительно отсутствия необходимых документов для оформления пенсионных выплат.



«Для решения проблемы Минсоцполитики наработало изменения в соответствующие акты правительства. А именно отмены подтверждения уполномоченного органа России о том, что лицу не назначалась пенсия на территории АР Крым и г. Севастополя. Кроме того, общественные организации проведут специальный анализ уместности предоставления ряда других документов, которые предусмотрены Порядком выплаты пенсий, и дадут соответствующие рекомендации», — пояснили в министерстве.



Там рассказали, что пока соответствующие изменения прорабатываются, обращения, поступающие на горячие линии Минреинтеграции, БФ «Право на защиту», «Крым SOS» и «Донбасс SOS», будут передаваться в Минсоцполитики. Такие вопросы будут решаться в индивидуальном порядке.