Переселенцям з Криму та Севастополя спростять оформлення українських пенсій

Переселенцям з окупованих Криму та Севастополя спростять оформлення українських пенсій. Про це повідомляє Мінреінтеграції.



У відомстві зазначили, що на гарячі лінії продовжують надходити звернення від внутрішньо переміщених осіб, які переїхали на підконтрольну українській владі територію з окупованих Криму та Севастополя. Люди звертаються щодо відсутності необхідних документів для оформлення пенсійних виплат.



«Для розв'язання проблеми Мінсоцполітики напрацювало зміни до відповідних актів уряду. А саме скасування підтвердження уповноваженого органу Росії про те, що особі не призначалася пенсія на території АР Крим та м. Севастополя. Крім того, громадські організації проведуть спеціальний аналіз доречності надання низки інших документів, передбачених Порядком виплати пенсій, і дадуть відповідні рекомендації», — пояснили у міністерстві.



Там розповіли, що, поки відповідні зміни опрацьовуються, звернення, що надходять на гарячі лінії Мінреінтеграції, БФ «Право на захист», «Крим SOS» та «Донбас SOS», передаватимуться до Мінсоцполітики. Такі питання розв'язуватимуться в індивідуальному порядку.