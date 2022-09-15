В освобожденном селе под Харьковом россияне выкрали женщину и троих детей ►

Житель села Байрак в Харьковской области сообщил, что российские военные украли троих его несовершеннолетних детей и жену.



Оккупанты, находившиеся на территории села полгода, силой вывезли семью Джейрана Гвагвалии в неизвестном направлении. Последний раз мужчина связывался с женой 5 сентября.



По словам мужчины, он был вынужден выехать в Харьков на несколько дней, но обратно вернуться не смог — оккупанты угрожали убить его. В это время сын, две дочери и жена Джейрана оставались в Байраке, который был временно захвачен россиянами.



Показывая свой дом журналистам, Гвагвалия уточнил, что весь участок заминирован, так как оккупанты очень злы на него.



«Потому что я не сдался и никогда не собираюсь. Они у меня с детства отобрали в Абхазии все», — сказал мужчина.



Джейран утверждает, что его семью держали в подвале дома, а к жене неоднократно применялось насилие — она рассказывала об этом по телефону.



Сосед Гвагвалии потвердел его рассказ. 85-летний мужчина не покидал село и был свидетелем событий, происходивших здесь в период оккупации.



Сейчас Джейран Гвагвалия ездит по соседним населенным пунктам в поисках тех, кто знает, куда могли увезти его детей и жену.