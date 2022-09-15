У звільненому селі під Харковом росіяни викрали жінку та трьох дітей ►

Мешканець села Байрак у Харківській області повідомив, що російські військові вкрали трьох його неповнолітніх дітей та дружину.



Окупанти, які перебували на території села півроку, силою вивезли сім'ю Джейрана Гваґвалії у невідомому напрямку. Востаннє чоловік зв'язувався із дружиною 5 вересня.



За словами чоловіка, він був змушений виїхати до Харкова на кілька днів, але повернутися не зміг — окупанти погрожували вбити його. У цей час син, дві дочки та дружина Джейрана залишалися в Байраку, якиц тимчасово захопили росіяни.



Показуючи свій будинок журналістам, Гвагвалія уточнив, що вся ділянка замінована, оскільки окупанти дуже злі на нього.



«Бо я не здався і ніколи не збираюся. Вони у мене з дитинства відібрали в Абхазії все», — сказав чоловік.



Джейран стверджує, що його родину тримали у підвалі будинку, а до дружини неодноразово застосовувалося насильство — вона розповідала про це по телефону.



Сусід Гваґвалії підтвердив його розповідь. 85-річний чоловік не залишав село і був свідком подій, які відбувалися тут під час окупації.



Зараз Джейран Гвагвалія їздить сусідніми населеними пунктами у пошуках тих, хто знає, куди могли відвезти його дітей та дружину.