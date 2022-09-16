Глава Нацполиции: 10 пыточных организовали оккупанты на территории Харьковской области

На территории Харьковской области было выявлено 10 мест, в которых оккупанты пытали украинцев. Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает агентство «Интерфакс-Украина».



«На сегодняшний день могу говорить о наличии как минимум 10 пыточных на территории населённых пунктов (Харьковской области). 2 пыточных - в Балаклее», - сказал он.



При этом одна из них была на территории балаклейского отдела полиции.



Клименко рассказал, что за последнюю неделю украинские правоохранители открыли 204 уголовных производств, связанных с военными преступлениями, совершенными оккупантами.