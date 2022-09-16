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Глава Нацполиции: 10 пыточных организовали оккупанты на территории Харьковской области

16 сентября 2022, 12:47

Глава Нацполиции: 10 пыточных организовали оккупанты на территории Харьковской области

На территории Харьковской области было выявлено 10 мест, в которых оккупанты пытали украинцев. Об этом на брифинге заявил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«На сегодняшний день могу говорить о наличии как минимум 10 пыточных на территории населённых пунктов (Харьковской области). 2 пыточных - в Балаклее», - сказал он.

При этом одна из них была на территории балаклейского отдела полиции.

Клименко рассказал, что за последнюю неделю украинские правоохранители открыли 204 уголовных производств, связанных с военными преступлениями, совершенными оккупантами.

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