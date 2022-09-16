Глава Нацполіції: 10 катівень організували окупанти на території Харківської області

16 вересня 2022, 12:47

Глава Нацполіції: 10 катівень організували окупанти на території Харківської області

На території Харківської області було виявлено 10 місць, де окупанти катували українців. Про це на брифінгу заявив голова Нацполіції України Ігор Клименко, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

«На сьогоднішній день можу говорити про наявність як мінімум 10 катівень на території населених пунктів (Харківської області). Дві з них - у Балаклії», - сказав він.

При цьому одна з них була біля балаклійського відділу поліції.

Клименко розповів, що за останній тиждень українські правоохоронці відкрили 204 кримінальні провадження, пов'язані з військовими злочинами, скоєними окупантами.

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