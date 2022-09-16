Приняты решения по деоккупации: Президент собирал Ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Об этом сообщает Офис президента.



«Участники заседания рассмотрели дальнейшие шаги по деоккупации территорий Украины и приняли необходимые решения. Отдельно остановились на материально-техническом обеспечении Сил обороны и актуализировали перечень вооружений, необходимых для продолжения операции по освобождению украинских земель», — проинформировали в ОП.



В заседании приняли участие министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала и др.



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