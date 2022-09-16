Прийнято рішення щодо деокупації: Президент збирав Ставку

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомляє Офіс президента.



«Учасники засідання розглянули подальші кроки щодо деокупації територій України та ухвалили необхідні рішення. Окремо зупинилися на матеріально-технічному забезпеченні Сил оборони та актуалізували перелік озброєнь, необхідних для продовження операції зі звільнення українських земель», — поінформували в ОП.



У засіданні взяли участь міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала та ін.



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