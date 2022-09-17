Донецк под мощным обстрелом, «прилеты» — в «райадминистрацию» и на бульвар Пушкина

Центр оккупированного Донецка попал под обстрел.
Об обстреле Ворошиловского района сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин.
В местных Telegram-каналах пишут о «прилете» в «администрацию» района.
Отмечается, что повреждены несколько админзданий. По улице Артема, 74, в здании оккупационной «администрации», размещается и сепаратистский канал «Оплот ТВ».
Местные жители сообщают, что обстрел продолжается.
На бульвар Пушкина тоже прилетел снаряд. На видео нецензурная лексика!
После обстрела загорелся автомобиль возле площади Ленина.
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В Донецке сообщают о четверых погибших в результате обстрела.
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