Донецьк під потужним обстрілом, «прильоти» — у «райадміністрацію» та на бульвар Пушкіна

Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл.
Про обстріл Ворошилівського району повідомив мер міста Олексій Кулемзін.
У місцевих Telegram-каналах пишуть про «приліт» у «адміністрацію» району.
Зазначається, що пошкоджено декілька адмінбудівель. На вулиці Артема, 74, у будівлі окупаційної «адміністрації», розміщується і сепаратистський канал «Оплот ТВ».
Місцеві жителі повідомляють, що обстріл продовжується.
На бульвар Пушкіна також прилетів снаряд. На відео нецензурна лексика!
Після обстрілу спалахнув автомобіль біля площі Леніна.
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У Донецьку повідомляють про чотирьох загиблих внаслідок обстрілу.
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