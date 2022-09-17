Донецьк під потужним обстрілом, «прильоти» — у «райадміністрацію» та на бульвар Пушкіна

17 вересня 2022, 12:01

Донецьк під потужним обстрілом, «прильоти» — у «райадміністрацію» та на бульвар Пушкіна

В окупованому Донецьку. Скріншот В окупованому Донецьку. Скріншот

Центр окупованого Донецька потрапив під обстріл.

Про обстріл Ворошилівського району повідомив мер міста Олексій Кулемзін.

У місцевих Telegram-каналах пишуть про «приліт» у «адміністрацію» району.

Зазначається, що пошкоджено декілька адмінбудівель. На вулиці Артема, 74, у будівлі окупаційної «адміністрації», розміщується і сепаратистський канал «Оплот ТВ».

 

Місцеві жителі повідомляють, що обстріл продовжується.




На бульвар Пушкіна також прилетів снаряд. На відео нецензурна лексика!

Після обстрілу спалахнув автомобіль біля площі Леніна.

 

Оновлено:

У Донецьку повідомляють про чотирьох загиблих внаслідок обстрілу.

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