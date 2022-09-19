Оккупанты обстреляли Южноукраинскую АЭС – Энергоатом

В ночь на понедельник российские оккупационные войска совершил ракетный обстрел Южноукраинской атомной электростанции. Об этом говорится в сообщении в Telegram- канале «Энергоатома».



«Мощный взрыв произошел всего в 300 м от реакторов АЭС. Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтных линии электропередачи», - говорится в сообщении.



Все три энергоблока Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.



Южноукраинская АЭС расположена на левом берегу реки Южный Буг, при Ташлыкском водохранилище, недалеко от города Южноукраинск в Николаевской области.