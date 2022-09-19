Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС – Енергоатом

У ніч проти понеділка російські окупаційні війська здійснив ракетний обстріл Південноукраїнської атомної електростанції. Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі «Енергоатому».



«Потужний вибух стався лише за 300 м від реакторів АЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлю АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, що входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі», - йдеться у повідомленні.



Усі три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.



Південноукраїнської АЕС розташована на лівому березі річки Південний Буг, при Ташлицькому водосховищі, неподалік від міста Южноукраїнськ в Миколаївській області.