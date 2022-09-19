Германия передала Украине две установки Mars II и 50 бронемобилей Dingo

Германия передала Украине две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронетранспортеров Dingo. Об этом сообщает Минобороны Германии в своем Twitter.



Помимо техники, в Германии также запустят обучающие проекты для украинских военных.



«Этим мы продолжаем поддерживать Украину в борьбе за ее целостность и суверенитет», - говорится в сообщении.



Бронетранспортер Dingo - это специальная вооруженная машина, которая используется для патрулирования и разведки.



Установки Mars II - это смонтированная на гусеничной базе РСЗО, являющаяся немецким аналогом HIMARS. Вес ее ракеты составляет 107 кг, дальность полета - 40 км. Боеприпас способен пробить броню толщиной до 140 мм.

Ранее сообщалось, что Берлин готовит для Украины новый пакет военной помощи и передаст для ВСУ бронемобили Dingo и РСЗО Mars II.