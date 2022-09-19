Німеччина передала Україні дві установки Mars II та 50 бронемобілів Dingo

19 вересня 2022, 17:56

Німеччина передала Україні дві установки Mars II та 50 бронемобілів Dingo

Німеччина передала Україні дві реактивні системи залпового вогню Mars II та 50 бронетранспортерів Dingo. Про це повідомляє Міноборони Німеччини у своєму Twitter.

Окрім техніки, у Німеччині також запустять навчальні проекти для українських військових.

«Цим ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її цілісність та суверенітет», - йдеться у повідомленні.

Бронетранспортер Dingo – це спеціальна озброєна машина, яка використовується для патрулювання та розвідки.

Установки Mars II – це змонтована на гусеничній базі РСЗВ, що є німецьким аналогом HIMARS. Вага її ракети становить 107 кг, дальність польоту – 40 км. Боєприпас здатний пробити броню завтовшки до 140 мм.

Раніше повідомлялося, що Берлін готує для України новий пакет військової допомоги та передасть для ЗСУ бронемобілі Dingo та РСЗВ Mars II.

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