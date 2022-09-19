Пушилин предложил Пасечнику объединить усилия для подготовки к «референдуму»

Глава «ДНР» Денис Пушилин предложил глава «ЛНР» Леониду Пасечнику объединить усилия в вопросах организации «референдума о вступлении республик в состав России». Об этом Пушилин заявил в телефонном разговоре с Пасечником.



«К нам сегодня поступили обращения от общественных палат — это ни что иное, как раз, отражение мнения наших людей, который давно витает в воздухе. Я считаю, нам некоторые моменты нужно подготовить совместно, некоторые действия нужно синхронизировать. Хотелось бы что проговорить: у меня предложение — объединить усилия сейчас администраций глав республик, аппараты парламентов, для того чтобы они выработали те шаги, тот алгоритм действий, который позволит начать вопрос о подготовке к референдуму», — сказал Пушилин, опубликовавший в своем телеграм-канале видеозапись разговора с Пасечником.

Он также предложил Пасечнику объединить усилия «силовых ведомств» в «вопросах обеспечения безопасности жителей в связи с обострившимися обстрелами».

Пушилін виклав відео, на якому начебто зателефонував Пасічнику, щоб обговорити підготовку до «референдуму». Загалом домовилися об'єднати зусилля pic.twitter.com/TL4CkFHpZq — Новини Донбасу (@novostidnua) September 19, 2022

В метаданных видео Пушилина, на котором он звонит Пасечнику указано, что файл был создан в 17:20.



При этом в публичном пространств новости об обращении «Общественной палаты ДНР» к Пушилину с предложением о «референдуме» появились около 19:00.



Правда, неясно, какой часовой пояс отображается в метаданных.



Ранее сегодня так называемые бщественные палаты «ДНР» и «ЛНР» инициировали вопрос проведения «референдума» о вступлении «республик» в состав РФ.