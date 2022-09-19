Пушилін запропонував Пасічнику об'єднати зусилля для підготовки до «референдуму»

Глава «ДНР» Денис Пушилін запропонував голову «ЛНР» Леоніду Пасічнику об'єднати зусилля у питаннях організації «референдуму щодо вступу республік до складу Росії». Про це Пушилін заявив у телефонній розмові з Пасічником.



«До нас сьогодні надійшли звернення від громадських палат — це ні що інше, саме відображення думки наших людей, яке давно витає в повітрі. Я вважаю, що нам деякі моменти потрібно підготувати спільно, деякі дії потрібно синхронізувати. Хотілося б що проговорити: у мене пропозиція — об'єднати зусилля зараз адміністрацій глав республік, апарати парламентів, для того, щоб вони виробили ті кроки, той алгоритм дій, який дозволить розпочати питання про підготовку до референдуму», — сказав Пушилін, який опублікував у своєму телеграм- каналі відеозапис розмови з Пасічником.

Він також запропонував Пасічнику об'єднати зусилля «силових відомств» у «питаннях забезпечення безпеки мешканців у зв'язку з обстрілами, що загострилися».

Пушилін виклав відео, на якому ніби зателефонував Пасічнику, щоб обговорити підготовку до «референдуму». Загалом домовилися об'єднати зусилля pic.twitter.com/TL4CkFHpZq — Новини Донбасу (@novostidnua) September 19, 2022

У метаданих відео Пушилина, на якому він дзвонить Пасічнику, зазначено, що файл був створений о 17:20.



При цьому в публічному просторі новини про звернення «Громадської палати ДНР» до Пушиліна з пропозицією про «референдум» з'явилися близько 19:00.



Щоправда, неясно, який часовий пояс відображається в метаданих.



Раніше сьогодні так звані палати «ДНР» і «ЛНР» ініціювали питання проведення «референдуму» про вступ «республік» до складу РФ.