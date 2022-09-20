Эрдоган: Украина и РФ договорились об обмене 200 военнопленных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украине и России удалось добиться договоренности об обмене 200 военнопленных. Об этом он сказал в интервью телеканалу PBS.



«В Узбекистане я встретился с президентом Путиным, мы провели с ним очень обширные дискуссии. И он фактически показывает мне, что он готов покончить с войной как можно скорее. Это было мое впечатление, потому что то, как сейчас обстоят дела, довольно проблематично. По договоренности сторон будут обменены 200 заложников», — заявил он.



Кроме того, Эрдоган добавил, что по окончании войны все захваченные земли Россией должны быть возвращены, а ни одно вторжение не может быть оправдано.



Последний раз обмен пленными состоялся 2 сентября в Донецкой области. Тогда в Украину вернулись еще 14 военных.