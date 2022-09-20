Ердоган: Україна та РФ домовилися про обмін 200 військовополонених

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Україні та Росії вдалося досягти домовленості про обмін 200 військовополонених. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу PBS.



«В Узбекистані я зустрівся із президентом Путіним, ми провели з ним дуже великі дискусії. І він фактично показує мені, що він готовий покінчити з війною якнайшвидше. Це було моє враження, бо те, як зараз справи, досить проблематично. За домовленістю сторін обмінять 200 заручників», — заявив він.



Крім того, Ердоган додав, що після закінчення війни всі захоплені землі Росією мають бути повернуті, а жодне вторгнення не може бути виправдане.



Востаннє обмін полоненими відбувся 2 вересня на Донеччині. Тоді до України повернулися ще 14 військових.