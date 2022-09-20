Совет ЕС одобрил дополнительную помощь Украине в размере 5 млрд евро

Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи в размере 5 млрд евро. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.



«Европейский Союз поддерживает Украину. Мы выполняем свои обещания и помогаем гарантировать, что Украинское государство и его ключевая инфраструктура могут продолжать функционировать, несмотря на агрессивную войну России. На следующих заседаниях Ecofin я буду настаивать на быстром достижении соглашения о предоставлении оставшихся 3 миллиардов евро, для которых мы также должны договориться о распределении этой суммы на ссуды и гранты», - заявил министр финансов председательствующей в ЕС Чехии Збинек Станджур.



Отмечается, что эта макрофинансовая помощь в размере 5 миллиардов евро будет предоставлена ​​Украине в форме долгосрочных ссуд на льготных условиях.



Этот транш уже второй в рамках реализации запланированной макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на сумму 9 миллиардов евро, о чем было объявлено Европейской комиссией 18 мая 2022 года и поддержан Европейским советом 23-24 июня.