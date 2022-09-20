Рада ЄС схвалила додаткову допомогу Україні у розмірі 5 млрд євро

Рада Європейського Союзу схвалила надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 5 млрд євро. Про це йдеться у прес-релізі Ради ЄС.



"Європейський Союз підтримує Україну. Ми виконуємо свої обіцянки і гарантуємо, що Українська держава та її ключова інфраструктура можуть продовжувати функціонувати, незважаючи на агресивну війну Росії. На наступних засіданнях Ecofin я наполягатиму на швидкому досягненні угоди про надання 3 мільярдів євро, що залишилися, для яких ми також повинні домовитися про розподіл цієї суми на позички і гранти», - заявив міністр фінансів Чехії Збінек Станджур.



Зазначається, що цю макрофінансову допомогу у розмірі 5 мільярдів євро буде надано Україні у формі довгострокових позичок на пільгових умовах.



Цей транш уже другий у рамках реалізації запланованої макрофінансової допомоги Євросоюзу Україні на суму 9 мільярдів євро, про що було оголошено Європейською комісією 18 травня 2022 року та підтримано Європейською радою 23-24 червня.