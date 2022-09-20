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Ипотека под 3%: льготные кредиты получат еще 500 семей переселенцев

20 сентября 2022, 17:59

Ипотека под 3%: льготные кредиты получат еще 500 семей переселенцев

Государственный фонд содействия молодежному домостроению провел очередной отбор 500 семей переселенцев, которые смогут получить льготный ипотечный кредит. Об этом сообщает пресс-служба Госмолодежилья.

Отмечается, что 11 этап отбора получателей льготного ипотечного кредита по программе «Жилищные помещения для внутренне перемещенных лиц» состоялся 20 сентября.

«По его результатам еще 500 семей смогут получить кредит для приобретения жилья на удобных, уникальных для Украины в настоящее время условиях – под 3% годовых», - говорится в сообщении.

Всего за время действия проекта, с июля 2021 года, было выдано 378 ипотечных кредитов на общую сумму 463,9 млн гривен. Программа временно приостанавливалась с началом полномасштабного вторжения и возобновила работу в августе.

Верховная Рада 2 декабря 2020 года ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Германии о привлечении 25,5 млн евро от немецкого государственного банка развития KfW на предоставление льготных кредитов ВПЛ для приобретения жилья.

Кредиты внутренне перемещенным лицам предоставляются на срок до 20 лет под 3% годовых исходя из нормативной площади жилья (21 кв. м общей площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью).

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