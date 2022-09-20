Іпотека під 3%: пільгові кредити отримають ще 500 сімей переселенців

Державний фонд сприяння молодіжному домобудуванню провів черговий відбір 500 сімей переселенців, які матимуть змогу отримати пільговий іпотечний кредит. Про це повідомляє прес-служба Держмолодьжитло.



Наголошується, що 11 етап відбору одержувачів пільгового іпотечного кредиту за програмою «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» відбувся 20 вересня.



"За його результатами ще 500 сімей зможуть отримати кредит для придбання житла на зручних, унікальних для України в даний час умовах - під 3% річних", - йдеться у повідомленні.



Загалом за час дії проекту, з липня 2021 року, було видано 378 іпотечних кредитів на загальну суму 463,9 млн гривень. Програма тимчасово зупинялася з початком повномасштабного вторгнення та відновила роботу у серпні.



Верховна Рада 2 грудня 2020 року ратифікувала угоду між урядами України та Німеччини про залучення 25,5 млн євро від німецького державного банку розвитку KfW на надання пільгових кредитів ВПО для придбання житла.



Кредити внутрішньо переміщеним особам надаються на строк до 20 років під 3% річних виходячи з нормативної площі житла (21 кв. м загальної площі на особу та додатково 10,5 кв. м на сім'ю).