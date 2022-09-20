Іпотека під 3%: пільгові кредити отримають ще 500 сімей переселенців

20 вересня 2022, 17:59

Іпотека під 3%: пільгові кредити отримають ще 500 сімей переселенців

Державний фонд сприяння молодіжному домобудуванню провів черговий відбір 500 сімей переселенців, які матимуть змогу отримати пільговий іпотечний кредит. Про це повідомляє прес-служба Держмолодьжитло.

Наголошується, що 11 етап відбору одержувачів пільгового іпотечного кредиту за програмою «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» відбувся 20 вересня.

"За його результатами ще 500 сімей зможуть отримати кредит для придбання житла на зручних, унікальних для України в даний час умовах - під 3% річних", - йдеться у повідомленні.

Загалом за час дії проекту, з липня 2021 року, було видано 378 іпотечних кредитів на загальну суму 463,9 млн гривень. Програма тимчасово зупинялася з початком повномасштабного вторгнення та відновила роботу у серпні.

Верховна Рада 2 грудня 2020 року ратифікувала угоду між урядами України та Німеччини про залучення 25,5 млн євро від німецького державного банку розвитку KfW на надання пільгових кредитів ВПО для придбання житла.

Кредити внутрішньо переміщеним особам надаються на строк до 20 років під 3% річних виходячи з нормативної площі житла (21 кв. м загальної площі на особу та додатково 10,5 кв. м на сім'ю).

Ще за темою

Організації
Держмолодьжитло
Інше
Житло для переселенців

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:17
«ДНР» та «ЛНР» оголосили день «референдуму» вихідним. Школярів відправили на канікули
19:35
У трьох областях України пролунали вибухи
19:05
В Мінреінтеграції закликали українців в окупації не брати участь у «референдумах»
18:45
Зеленський обіцяє повернути Крим «дипломатичним шляхом»: деталі ►
16:55
Незаконні «референдуми»: Яке питання збираються ставити «ЛНР» та «ДНР»
16:09
«Референдум» не зупинить ЗСУ та HIMARS: Кулеба та Подоляк відреагували на плани РФ
16:07
Окупанти заявили про запровадження перепусток для проїзду через лінію зіткнення в Запорізькій області
15:10
Окупанти у Запорізькій області мають намір «негайно» провести «референдум»
14:32
«ЛНР» та «ДНР» назвали дати проведення «референдуму»
14:08
В ОП відповіли на плани РФ провести «референдуми» на окупованих територіях
13:55
На окупованій частині Запорізької області теж виступили за «референдум» про приєднання до Росії
12:51
Пушилін заявив, що «ДНР» не зможе стратити військовополонених після входження до РФ
12:40
Окупанти вилучили українські книги з бібліотек Мелітополя — ЦНС
11:51
Окупаційна влада Херсонщини збирається провести «референдум»
10:44
«ДНР» та «ЛНР» розпочали підготовку до «референдуму» про приєднання до Росії
Всі новини
20:17
«ДНР» та «ЛНР» оголосили день «референдуму» вихідним. Школярів відправили на канікули
20:04
Аварійні бригади повернули світло у 11 населених пунктів Донеччини
19:35
У трьох областях України пролунали вибухи
19:05
В Мінреінтеграції закликали українців в окупації не брати участь у «референдумах»
18:50
Війська РФ обстріляли село під Куп'янськом: Двоє загиблих, багато поранених
18:45
Зеленський обіцяє повернути Крим «дипломатичним шляхом»: деталі ►
18:24
ЗМІ: У колоніях у РФ вже розпочали «референдум» за приєднання окупованих територій
17:59
Іпотека під 3%: пільгові кредити отримають ще 500 сімей переселенців
17:58
На адмінкордоні Донецької та Харківської областей підняли прапор України
17:36
«Є настрій зробити все дуже швидко»: ЗМІ повідомляють, що в РФ готують мобілізацію
17:12
Окупанти назвали дати «референдумів» у Запорізькій та Херсонській областях і створюють там батальйони
16:55
Незаконні «референдуми»: Яке питання збираються ставити «ЛНР» та «ДНР»
16:50
У Луганській області організовують деокупаційні штаби – Гайдай
16:35
Що таке стратегія DCA та чому вона необхідна? (PR)
16:20
На російських біржах стався значний обвал — ЗМІ РФ
Всі новини
ВІДЕО
Зеленський обіцяє повернути Крим «дипломатичним шляхом»: деталі ►
20 вересня, 18:45
Російські війська вдень ударили по Слов'янську, зруйновано меблевий цех
20 вересня, 15:39
«ДНР» та «ЛНР» просять про «референдум» — головне за день ►
20 вересня, 00:04

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти