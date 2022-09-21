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Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому в Курахово, ранены 12 человек — ДонОВА

21 сентября 2022, 10:42

Войска РФ нанесли ракетный удар по жилому дому в Курахово, ранены 12 человек — ДонОВА

Последствия удара по жилому дому в Курахово. Фото: ДонОВА Последствия удара по жилому дому в Курахово. Фото: ДонОВА

По меньшей мере 12 человек ранены, в том числе два ребенка, в результате ракетного удара российских сил по жилому дому в городе Курахово Донецкой области в ночь на среду.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в утренней сводке.

Еще один человек может находиться под завалами. ГСЧС продолжает спасательную операцию.

Также Кириленко рассказал, что российские силы продолжили обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области – от границы с Запорожской областью до границы с Луганской.

«В Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле, Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов — информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем», — рассказал глава ОВА.

В остальных случаях обошлось без пострадавших.

«Всю ночь продолжались обстрелы Константиновской громады — без пострадавших. В Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам. В Бахмуте разрушена футбольная площадка, в Северске последствия устанавливаем. На утро Торецк попал под артобстрел — повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал», — перечислил Кириленко.

При этом он подчеркнул, что оставаться на Донбассе сейчас опасно и призвал местных жителей вовремя эвакуироваться.

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