Последствия удара по жилому дому в Курахово. Фото: ДонОВА

По меньшей мере 12 человек ранены, в том числе два ребенка, в результате ракетного удара российских сил по жилому дому в городе Курахово Донецкой области в ночь на среду.



Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в утренней сводке.



Еще один человек может находиться под завалами. ГСЧС продолжает спасательную операцию.



Также Кириленко рассказал, что российские силы продолжили обстрелы по всей линии фронта в Донецкой области – от границы с Запорожской областью до границы с Луганской.

«В Волновахском районе под обстрелы попали села Вольное Поле, Бурлацкое и Новоукраинка. В последнем снаряд попал во двор одного из домов — информацию о пострадавших и объемах разрушений уточняем», — рассказал глава ОВА.



В остальных случаях обошлось без пострадавших.



«Всю ночь продолжались обстрелы Константиновской громады — без пострадавших. В Бахмутском районе Бахмут и Северск подверглись авиаударам. В Бахмуте разрушена футбольная площадка, в Северске последствия устанавливаем. На утро Торецк попал под артобстрел — повреждено административное здание. Никто из гражданских не пострадал», — перечислил Кириленко.



При этом он подчеркнул, что оставаться на Донбассе сейчас опасно и призвал местных жителей вовремя эвакуироваться.