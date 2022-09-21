Наслідки удару по житловому будинку в Кураховому. Фото: ДонОВА

Щонайменше 12 людей поранено, зокрема дві дитини, внаслідок ракетного удару російських сил по житловому будинку в місті Курахово Донецької області в ніч проти середи.



Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у ранковому зведенні.



Ще одна людина може перебувати під завалами. ДСНС продовжує рятувальну операцію.



Також Кириленко розповів, що російські сили продовжили обстріл по всій лінії фронту на Донеччині – від кордону із Запорізькою областю до кордону з Луганською.

«У Волноваському районі під обстріл потрапили села Вільне Поле, Бурлацьке та Новоукраїнка. В останньому снаряд потрапив у двір одного з будинків - інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюємо», - розповів голова ОВА.



В решті випадків обійшлося без постраждалих.



«Всю ніч тривали обстріли Костянтинівської громади – без постраждалих. У Бахмутському районі Бахмут і Сіверськ зазнали авіаударів. У Бахмуті зруйновано футбольний майданчик, у Сіверську наслідки встановлюємо. На ранок Торецьк потрапив під артобстріл – пошкоджено адміністративну будівлю. Ніхто з цивільних не постраждав», — сказав Кириленко.



При цьому він наголосив, що залишатися на Донбасі зараз небезпечно і закликав місцевих мешканців вчасно евакуюватись.