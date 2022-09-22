В СБУ рассказали, что будет с делами Медведчука после его обмена

Обмен нардепа Виктора Медведчука не препятствует рассмотрению его дел в суде. Об этом сообщил руководитель СБУ Василий Малюк.



Он подчеркнул, что обмен Медведчука на украинских военных не препятствует рассмотрению его дел в суде.



«Это касается и принятия решений, и назначения наказания, и конфискации арестованного имущества. Ведь в таком случае применяется процедура специального судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого», - говорится в сообщении.



Малюк добавил, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.



Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, как сообщается, принял решение об осуществлении обмена.



«Сам Медведчук также дал согласие на это. Поэтому суд удовлетворил ходатайство прокурора», - говорится в сообщении.



И.о. главы СБУ отметил, что с начала полномасштабного вторжения рф в целом произошло 20 таких обменов, по результатам которых удалось вернуть из плена 802 пленников.



Виктору Медведчуку ранее сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации) и ч. 1 ст. 438 (разграбление национальных ценностей) Уголовного кодекса Украины.



В СБУ отметили, что сейчас имущество Медведчука и его жены арестовано.