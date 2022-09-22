У СБУ розповіли, що буде зі справами Медведчука після його обміну

22 вересня 2022, 12:09

У СБУ розповіли, що буде зі справами Медведчука після його обміну

Обмін нардепа Віктора Медведчука не перешкоджає розгляду справ у суді. Про це повідомив речник СБУ Василь Малюк.

Він наголосив, що обмін Медведчука на українських військових не перешкоджає розгляду його справ у суді.

«Це стосується і ухвалення рішень, і призначення покарання, і конфіскації заарештованого майна. Адже в такому разі застосовується процедура спеціального судового розгляду за відсутності обвинуваченого», - йдеться у повідомленні.

Малюк додав, що проведення обміну стало можливим завдяки змінам до чинного законодавства, які врегулювали відповідні правові механізми.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, як повідомляється, ухвалив рішення щодо здійснення обміну.

«Сам Медведчук також погодився на це. Тому суд задовольнив клопотання прокурора», - йдеться у повідомленні.

В.о. глави СБУ зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії загалом відбулося 20 таких обмінів, за результатами яких вдалося повернути з полону 802 бранців.

Віктору Медведчуку раніше повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння терористичній організації) та ч. 1 ст. 438 (пограбування національних цінностей) Кримінального кодексу України.

У СБУ зазначили, що зараз майно Медведчука та його дружини заарештовано.

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