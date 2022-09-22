«ЛНР» приговорила к 13 годам тюрьмы своего военнослужащий за «госизмену»

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего военнослужащего «народной милиции» по обвинению в «госизмене». Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Утверждается, что обвиняемого завербовала СБУ в октябре 2020 года якобы под предлогом непривлечения к уголовной ответственности его матери, проживавшей в городе Харьков.



Мужчине вменяют передачу данных о системе крытого управления войсками, информации о местонахождении и количестве минных заграждений, расположении боевых позиций, количестве личного состава боевиков.



Утверждается, что мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.