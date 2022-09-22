«ЛНР» засудила до 13 років в'язниці свого військовослужбовця за «держзраду»

Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» засудив до 13 років позбавлення волі колишнього військовослужбовця «народної міліції» за звинуваченням у держзраді. Про це пише сепаратистський сайт ЛІЦ.



Стверджується, що обвинуваченого завербувала СБУ у жовтні 2020 року нібито на підставі непритягнення до кримінальної відповідальності його матері, яка проживала у місті Харків.



Чоловіка звинувачують у передачі даних про систему критого управління військами, інформацію про місцезнаходження та кількість мінних загороджень, розташування бойових позицій, кількість особового складу бойовиків.



Стверджується, що чоловік визнав свою провину і покаявся у скоєному.