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Проводила проукраинские акции: «ЛНР» приговорила жительницу Лутугино к 12 годам тюрьмы

22 сентября 2022, 15:34

Проводила проукраинские акции: «ЛНР» приговорила жительницу Лутугино к 12 годам тюрьмы

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил жительницу Лутугино к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в «госизмене». Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.

Жительницу Лутугино обвиняют в сборе сведений военного характера с 2020 по 2022 года, а также проведении акций – расклеивала проукраинских листовок в памятных местах и на различных административных зданиях.

Утверждается, что женщина начала якобы сотрудничать с украинской разведкой в начале 2020 года «после оказания ей содействия в замене паспорта гражданина Украины».

Кроме этого, ее обвиняют в вербовке своего сына.

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