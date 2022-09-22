Проводила проукраинские акции: «ЛНР» приговорила жительницу Лутугино к 12 годам тюрьмы

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил жительницу Лутугино к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в «госизмене». Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Жительницу Лутугино обвиняют в сборе сведений военного характера с 2020 по 2022 года, а также проведении акций – расклеивала проукраинских листовок в памятных местах и на различных административных зданиях.



Утверждается, что женщина начала якобы сотрудничать с украинской разведкой в начале 2020 года «после оказания ей содействия в замене паспорта гражданина Украины».



Кроме этого, ее обвиняют в вербовке своего сына.