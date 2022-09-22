Проводила проукраїнські акції: «ЛНР» засудила мешканку Лутугіного до 12 років в'язниці

Так званий «верховний суд» угруповання «ЛНР» засудив мешканку Лутугіного до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за звинуваченням у «держзраді». Про це пише сепаратистський сайт ЛІЦ.



Мешканку Лутугіно звинувачують у зборі відомостей військового характеру з 2020 по 2022 роки, а також проведенні акцій – розклеювала проукраїнські листівки у пам'ятних місцях та на різних адміністративних будівлях.



Стверджується, що жінка почала нібито співпрацювати з українською розвідкою на початку 2020 року «після сприяння заміні ії паспорта громадянина України».



Окрім цього, її звинувачують у вербуванні свого сина.