Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Минобороны Украины рассказали о недавнем обмене пленными

22 сентября 2022, 15:48

В Минобороны Украины рассказали о недавнем обмене пленными

Среди 215 украинских военных 21 сентября освобожденных в рамках обмена пленными 188 защитников «Азовстали»: 108 «азовцев», нацгвардейцы, морпехи, пограничники, полицейские, терробороновцы, работники СБУ. Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Также он сообщил, что пятеро освобожденных командиров «Азова» будут находиться в Турции, еще, по его словам, из плена были освобождены 10 иностранцев: домой возвращаются пять граждан Британии, двое – США, а также граждане Марокко, Хорватии и Швеции.

«Благодаря личному общению президента Зеленского с президентом Эрдоганом, благодаря работе Офиса президента, координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными под председательством начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, благодаря нашим военным, которые берут в плен оккупантов и пополняют обменный фонд, наши Герои в безопасности. Будут проходить реабилитацию и поведают миру правду», - написал Резников.

Также он отметил, что чем больше пленных оккупантов будет у Украины, тем больше шансов, что все украинские военные вернутся домой.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Украина месте с союзниками работает над обменом «всех на всех». 

Еще по теме

Прочее
Война Оккупация Военнопленые

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:42
«ДНР» планирует привлечь детей к участию в «референдуме»
15:34
Проводила проукраинские акции: «ЛНР» приговорила жительницу Лутугино к 12 годам тюрьмы
15:33
В захваченном армии РФ Мелитополе оккупанты устроили теракт — Федоров
15:15
В Горловке под обстрел попала исправительная колония
15:01
Кремль проводит «референдумы» и мобилизацию. Как это изменит ход войны ►
14:08
В районе аэропорта Донецка прогремел взрыв
13:51
В Донецке под обстрел попал район возле здания мэрии
13:49
Мужчинам до 35 лет рекомендуют покинуть оккупированную армией РФ территорию
13:19
«ЛНР» приговорила к 13 годам тюрьмы своего военнослужащий за «госизмену»
12:34
В Донецке под обстрел попал Крытый рынок, есть жертвы
10:00
Из двух сел захваченной армией РФ части Луганщины оккупанты «эвакуировали» жителей
09:52
«ДНР»: За минувшие сутки в ходе обстрелов погиб один человек, еще восемь ранены
01:45
Мобилизация и протесты в России — главное за день ►
22:15
Из-за «референдума»: Оккупанты отправили школы в Запорожской области на выходные
19:44
В Донецке под обстрел попал Куйбышевский район, повреждена больница, есть раненые
все новости
15:48
В Минобороны Украины рассказали о недавнем обмене пленными
15:42
«ДНР» планирует привлечь детей к участию в «референдуме»
15:34
Проводила проукраинские акции: «ЛНР» приговорила жительницу Лутугино к 12 годам тюрьмы
15:33
В захваченном армии РФ Мелитополе оккупанты устроили теракт — Федоров
15:15
В Горловке под обстрел попала исправительная колония
15:01
Кремль проводит «референдумы» и мобилизацию. Как это изменит ход войны ►
14:57
СМИ: В Минобороны РФ намерены призвать один миллион человек
14:31
ГПСУ: Выезд студентов иностранных вузов за границу во время военного положения с 14 сентября невозможен
14:23
ВСУ возвращают контроль над важной логистической артерией Луганщины — СтратКом ВСУ
14:08
В районе аэропорта Донецка прогремел взрыв
13:51
В Донецке под обстрел попал район возле здания мэрии
13:49
Мужчинам до 35 лет рекомендуют покинуть оккупированную армией РФ территорию
13:40
Украина вместе с союзниками работает над обменом «всех на всех» — Офис генпрокурора
13:19
«ЛНР» приговорила к 13 годам тюрьмы своего военнослужащий за «госизмену»
12:47
Суд по делу о сбитом МН17 официально объявил дату оглашения приговора – 17 ноября
все новости
ВИДЕО
Кремль проводит «референдумы» и мобилизацию. Как это изменит ход войны ►
22 сентября, 15:01
В Донецке под обстрел попал Крытый рынок, есть жертвы
22 сентября, 12:34
Мобилизация и протесты в России — главное за день ►
22 сентября, 01:45

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты