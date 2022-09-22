В Минобороны Украины рассказали о недавнем обмене пленными

Среди 215 украинских военных 21 сентября освобожденных в рамках обмена пленными 188 защитников «Азовстали»: 108 «азовцев», нацгвардейцы, морпехи, пограничники, полицейские, терробороновцы, работники СБУ. Об этом написал министр обороны Украины Алексей Резников.



Также он сообщил, что пятеро освобожденных командиров «Азова» будут находиться в Турции, еще, по его словам, из плена были освобождены 10 иностранцев: домой возвращаются пять граждан Британии, двое – США, а также граждане Марокко, Хорватии и Швеции.



«Благодаря личному общению президента Зеленского с президентом Эрдоганом, благодаря работе Офиса президента, координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными под председательством начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, благодаря нашим военным, которые берут в плен оккупантов и пополняют обменный фонд, наши Герои в безопасности. Будут проходить реабилитацию и поведают миру правду», - написал Резников.



Также он отметил, что чем больше пленных оккупантов будет у Украины, тем больше шансов, что все украинские военные вернутся домой.

Ранее генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Украина месте с союзниками работает над обменом «всех на всех».