У Міноборони України розповіли про нещодавній обмін полоненими

22 вересня 2022, 15:48

У Міноборони України розповіли про нещодавній обмін полоненими

Серед 215 українських військових 21 вересня звільнено в рамках обміну полоненими 188 захисників «Азовсталі»: 108 «азовців», нацгвардійці, морпіхи, прикордонники, поліцейські, тероборонівці, працівники СБУ. Про це написав міністр оборони України Олексій Резніков.

Також він повідомив, що п'ятеро звільнених командирів «Азова» будуть у Туреччині, ще, за його словами, з полону було звільнено 10 іноземців: додому повертаються п'ять громадян Британії, двоє – США, а також громадяни Марокко, Хорватії та Швеції.

«Завдяки особистому спілкуванню президента Зеленського з президентом Ердоганом, завдякі роботі Офіса президента, координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під головуванням начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, завдяки нашим військовим, які беруть в полон окупантів і поповнюють обмінний фонд, наші Герої вже в безпеці. Проходитимуть реабілітацію та повідають світові правду», - написав Резніков.

Також він зазначив, що чим більше полонених окупантів матиме Україна, тим більше шансів, що всі українські військові повернуться додому.

Раніше генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що Україна на місці з союзниками працює над обміном «усіх на всіх».

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