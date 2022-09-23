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В 36 населенных пунктов Донецкой области вернули свет

23 сентября 2022, 15:59

В 36 населенных пунктов Донецкой области вернули свет

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 36 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.

Отмечается, что за сутки аварийные бригады смогли вернуть электричество в дома 5331 семьи в Покровском, Бахмутском и Волновахском районах.

«Больше всего восстановлений — в Покровском районе. В частности, в Авдеевской громаде снова со светом — более двух тысяч семей, а в Селидовской — 2,6 тысячи. Кроме того, энергетикам удалось, с разрешения военных, поработать в Бахмутской, Великоновоселковской и Торецкой громадах», — сообщили в энергокомпании.

Там добавили, что ситуация в области остается напряженной. Самые сложные направления — Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское. Без света пока остаются 84 населенных пункта области.

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