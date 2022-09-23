У 36 населених пунктів Донецької області повернули світло

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у 36 населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за добу аварійні бригади змогли повернути електрику у будинки 5331 сім'ї у Покровському, Бахмутському та Волноваському районах.



«Найбільше відновлень — у Покровському районі. Зокрема, в Авдіївській громаді знову зі світлом — понад дві тисячі сімей, а в Селидівській — 2,6 тисячі. Крім того, енергетикам вдалося, з дозволу військових, попрацювати в Бахмутській, Великоновосілківській та Торецькій громадах», — повідомили в енергокомпанії.



Там додали, що ситуація в області залишається напруженою. Найскладніші напрями — Бахмутський, Авдіївський, Торецький та Мар'їнський. Без світла поки що залишаються 84 населені пункти області.