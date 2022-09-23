Насколько украинская армия готова к зиме, рассказали в Минобороны

Министерство обороны Украины в рамках подготовки армии к зиме заключило контракты на весь объем необходимой для личного состава зимней формы. Об этом в эфире телеканала «ISLND TV» сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.



По ее словам, на сегодня в Украине мобилизовано «огромное количество людей».



«До миллиона человек доходит численность Сил безопасности и обороны. Это не только Вооруженные силы, но и Нацгвардия, Нацполиция… То есть, это разные подразделения. Пограничники на сегодня также задействованы», — сказала Маляр.



Также замминистра рассказала о подготовке армии к зиме.



«У нас профессиональной армии на момент войны было 215 тысяч. До 261 тысячи доходило — это гражданские еще работали в ВСУ. Соответственно, это одно обеспечение. Когда мы мобилизовали очень быстро сотни тысяч людей, которых нужно одеть, накормить — это иные объемы», — отметила Маляр.



Она пояснила, что закупить и привезти в таких объемах сразу — крайне сложно. Накапливать на складах обмундирование нельзя, так как россияне запускают ракеты по таким объектам. В связи с этим была полностью изменена логистика. И если в первое время была проблема, и с ней справляться помогали волонтеры, то сейчас она решена.



«У нас даже запас есть на несколько бригад и касок, и бронежилетов. У нас есть ритмичные поставки… По зимней форме — та же история. Это объемы сумасшедшие. Мы с лета начали поставки партий, но они были небольшие, оно все отшивается», — рассказала заместитель министра обороны.



По ее словам, на весь необходимый объем формы уже заключены контракты. И поставки большими партиями уже начались.



«Эта проблема будет закрыта так же, как и с бронежилетами», — резюмировала Маляр.



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