Наскільки українська армія готова до зими, розповіли у Міноборони

Міністерство оборони України у межах підготовки армії до зими уклало контракти на весь обсяг необхідної для особового складу зимової форми. Про це в ефірі телеканалу «ISLND TV» повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



За її словами, на сьогодні в Україні мобілізовано «величезну кількість людей».



«До мільйона людей доходить чисельність Сил безпеки та оборони. Це не лише Збройні сили, а й Нацгвардія, Нацполіція… Тобто, це різні підрозділи. Прикордонники сьогодні також залучені», — сказала Маляр.



Заступниця міністра розповіла й про підготовку армії до зими.



«У нас професійної армії на момент війни було 215 тисяч. До 261 тисячі доходило — це цивільні ще працювали у ЗСУ. Відповідно, це одне забезпечення. Коли ми мобілізували дуже швидко сотні тисяч людей, яких треба одягнути, нагодувати — це інші обсяги», — зазначила Маляр.



Вона пояснила, що закупити та привезти у таких обсягах одразу — вкрай складно. Накопичувати на складах спорядження не можна, тому що росіяни запускають ракети на такі об'єкти. У зв'язку з цим було повністю змінено логістику. І якщо спочатку була проблема, і з нею справлятися допомагали волонтери, то зараз її вирішено.



«У нас навіть запас є на кілька бригад і касок, і бронежилетів. У нас є ритмічні постачання… За зимовою формою та сама історія. Це обсяги божевільні. Ми з літа розпочали постачання партій, але вони були невеликі, воно все відшивається», — розповіла заступниця міністра оборони.



За її словами, на весь необхідний обсяг форми вже укладено контракти. І постачання великими партіями вже розпочалося.



«Ця проблема буде закрита так само як і з бронежилетами», — резюмувала Маляр.



Дивіться також:



