Наскільки українська армія готова до зими, розповіли у Міноборони

23 вересня 2022, 19:34

Наскільки українська армія готова до зими, розповіли у Міноборони

Міністерство оборони України у межах підготовки армії до зими уклало контракти на весь обсяг необхідної для особового складу зимової форми. Про це в ефірі телеканалу «ISLND TV» повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, на сьогодні в Україні мобілізовано «величезну кількість людей».

«До мільйона людей доходить чисельність Сил безпеки та оборони. Це не лише Збройні сили, а й Нацгвардія, Нацполіція… Тобто, це різні підрозділи. Прикордонники сьогодні також залучені», — сказала Маляр.

Заступниця міністра розповіла й про підготовку армії до зими.

«У нас професійної армії на момент війни було 215 тисяч. До 261 тисячі доходило — це цивільні ще працювали у ЗСУ. Відповідно, це одне забезпечення. Коли ми мобілізували дуже швидко сотні тисяч людей, яких треба одягнути, нагодувати — це інші обсяги», — зазначила Маляр.

Вона пояснила, що закупити та привезти у таких обсягах одразу — вкрай складно. Накопичувати на складах спорядження не можна, тому що росіяни запускають ракети на такі об'єкти. У зв'язку з цим було повністю змінено логістику. І якщо спочатку була проблема, і з нею справлятися допомагали волонтери, то зараз її вирішено.

«У нас навіть запас є на кілька бригад і касок, і бронежилетів. У нас є ритмічні постачання… За зимовою формою та сама історія. Це обсяги божевільні. Ми з літа розпочали постачання партій, але вони були невеликі, воно все відшивається», — розповіла заступниця міністра оборони.

За її словами, на весь необхідний обсяг форми вже укладено контракти. І постачання великими партіями вже розпочалося.

«Ця проблема буде закрита так само як і з бронежилетами», — резюмувала Маляр.

Дивіться також:

Ще за темою

Інше
Війна
Організації
Міноборони України

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
21:56
У Донецьку загинув мирний житель
20:58
З озброєними військовими РФ: Жителям Запорізької області «бюлетені» приносили у квартири
19:48
У Маріуполі у школі здетонував снаряд, почалася пожежа. Є постраждалі
17:42
У Донецьку — «приліт» у багатоповерхівку у Петрівському районі
16:36
Окупанти змушують українців брати участь у «референдумах» — ГУР МОУ
15:52
В окупованій РФ Снігурівці відбувся мітинг проти «референдуму»
14:03
Під виглядом проведення «псевдореферендуму» окупанти шукають «гарматне м'ясо» — Гайдай
11:27
На окупованих військами РФ територіях немає жодного «референдуму» — Офіс президента
10:55
«ДНР»: 7 людей загинуло та 8 поранено внаслідок обстрілів за добу
09:39
Окупанти на Луганщині змушують людей брати участь у «референдумі» — Гайдай
09:35
Почалися «референдуми», за допомогою яких РФ хоче приєднати окуповані території України
23:24
У Криму розпочалася мобілізація: створено призовні комісії, списки підготовлено ►
22:29
«ДНР» пообіцяла карати «ухилянтів» тюремним терміном до 20 років
21:27
У Київському районі Донецька через обстріл загинула мирна мешканка
18:03
Кремль організував «референдуми» в окупації: які цілі ►
Всі новини
22:17
Атака Дніпропетровської області дронами-камікадзе: Постраждали шестеро людей
21:56
У Донецьку загинув мирний житель
21:29
У Луганській області створено 20 військових адміністрацій
20:58
З озброєними військовими РФ: Жителям Запорізької області «бюлетені» приносили у квартири
20:25
На звільнених територіях проводяться стабілізаційні заходи — Міноборони
19:48
У Маріуполі у школі здетонував снаряд, почалася пожежа. Є постраждалі
19:34
Наскільки українська армія готова до зими, розповіли у Міноборони
18:39
У Дніпропетровській області ППО знищила два безпілотники
18:03
У Німеччині закликають прийняти росіян, які ховаються від мобілізації
17:49
Зеленський: Україна щодня втрачає близько 50 військовослужбовців
17:42
У Донецьку — «приліт» у багатоповерхівку у Петрівському районі
17:01
«ЛНР» та «ДНР» проводять «референдуми» в автобусах та наметах. Автоматники спостерігають
16:36
Окупанти змушують українців брати участь у «референдумах» — ГУР МОУ
16:34
Зруйновано міст, пошкоджено будинки, загинули люди: Кириленко про ситуацію на Донеччині
16:12
Одесу з моря атакували російські дрони-камікадзе
Всі новини
ВІДЕО
З озброєними військовими РФ: Жителям Запорізької області «бюлетені» приносили у квартири
23 вересня, 20:58
У Донецьку — «приліт» у багатоповерхівку у Петрівському районі
23 вересня, 17:42
«ЛНР» та «ДНР» проводять «референдуми» в автобусах та наметах. Автоматники спостерігають
23 вересня, 17:01

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти