На освобожденных территориях проводятся стабилизационные мероприятия — Минобороны

На освобожденных от российских оккупантов территориях сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.



По ее словам, в том числе правоохранительные органы в сотрудничестве с ГУР МО выявляют коллаборантов и привлекают их к ответственности.



«Информируем, что Главное управление разведки Минобороны владеет полным спектром задокументированной информации о коллаборантах, сотрудничающих с оккупантами с детальным перечнем "их заслуг перед Россией". Соответствующие списки были подготовлены на основании информации, полученной оперативным путем, в том числе при помощи агентуры в органах власти и силовых структурах РФ», — подчеркнула замминистра.



Также она напомнила, что каждый из коллаборантов будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Смотрите также:



