На звільнених територіях проводяться стабілізаційні заходи — Міноборони

На звільнених від російських окупантів територіях зараз продовжуються стабілізаційні заходи. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



За її словами, зокрема правоохоронні органи у співпраці з ГУР МО виявляють колаборантів та притягають їх до відповідальності.



«Інформуємо, що Головне управління розвідки Міноборони має повний спектр задокументованої інформації про колаборантів, які співпрацюють з окупантами з детальним переліком "їх заслуг перед Росією". Відповідні списки були підготовлені на підставі інформації, отриманої оперативним шляхом, зокрема за допомогою агентури в органах влади та силових структурах РФ», — наголосила заступниця міністра.



Також вона нагадала, що кожного з колаборантів буде притягнуто до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

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