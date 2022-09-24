Замминистром обороны РФ назначили генерала, руководившего осадой Мариуполя

В России уволили генерала Дмитрия Булгакова, отвечающего за материально-техническое обеспечение армии. Его должность занял генерал-полковник Михаил Мизинцев.



«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев. Ранее генерал-полковник Мизинцев занимал должность начальника Национального центра управления обороной РФ. Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении Минобороны РФ.



Генерал-полковник Михаил Мизинцев руководил осадой Мариуполя, отдавал приказы о бомбежках города. Он в том числе предлагал украинским военным на «Азовстали» в Мариуполе прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться.



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